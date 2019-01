Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Laranjas importadas da África do Sul e à venda em Portugal têm substâncias proibidas pela UE

Maior parte dos hipermercados tem para venda o citrino importado do continente africano.

22:57

As laranjas importadas da África do Sul têm mais de 50 substâncias ativas de produtos fito-farmacêuticos proibidos na União Europeia. A notícia é avançada esta terça-feira pelo jornal La Vanguardia.



O estudo realizado pela 'Unió de Llauradors' revela que entre as substâncias ativas estão produtos utilizados para eliminar pragas e doenças nas plantas.



Uma das substâncias mais perigosas que foi encontrada foi o 'paraquat', herbicida que pode afetar o coração, rins e os intestinos.



A África do Sul é um dos principais fornecedores extra-comunitários de fruta da União Europeia, e representou em 2016, segundo um Observatório dos Mercados Agrícolas e das Importações Agro-Alimentares, 1 milhão e 630 mil euros.



Em Portugal a laranja importada da África do Sul está disponível na maior parte dos hipermercados.