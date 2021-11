Lava do vulcão em La Palma avança imparável e ocupa mais oito hectares nas últimas horas

A lava do vulcão Cumbre Vieja, na ilha de La Palma, ocupou oito hectares nas últimas 24 horas, mas a sismicidade permanece estável e a emissão de gases continua com tendência de redução, informaram este domingo as autoridades.

De acordo com os comités científico e técnico do Plano de Emergência Vulcânica das Ilhas Canárias, a lava do vulcão, que está em erupção há mais de 60 dias, já atingiu uma área total de 1.058,22 hectares.

Segundo a mesma fonte, a sismicidade permanece estável, as emissões de gases continuam em tendência de queda e a qualidade do ar é considerada boa ou razoavelmente boa.