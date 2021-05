Lava do vulcão Nyiragongo parou próxima da cidade do Congo

O rasto de lava resultante da erupção do vulcão Nyiragongo, no leste da República Democrática do Congo, parou a algumas centenas de metros da cidade de Goma, informou a agência "Reuters", este domingo.Os cerca de dois milhões de habitantes. Milhares fugiram a pé em direção a Ruanda. Esta manhã, várias casas estavam destruídas e a encosta norte da cidade havia sido queimada.

O imenso fluxo de lava parou a progressão durante a noite para se imobilizar nos subúrbios de Buhene, que marca o limite nordeste de Goma, constataram os correspondentes da "AFP".

Fogo e vapores fortes emanam da frente de lava solidificada, enegrecida e ainda instável.

"As autoridades locais que monitoraram a erupção durante a noite relataram que o fluxo de lava perdeu intensidade", disse o porta-voz do governo Patrick Muyaya no Twitter no domingo.

Autoridades ainda tentam estimar os danos materiais e investigar possíveis vítmas mortais.