Lava Jato confunde corretor de imóveis com narcotraficante

Um engano dos agentes federais e procuradores da operação anti-corrupção Lava Jato levou à prisão de uma empresária do Rio de Janeiro acusada de negócios ilícitos com um traficante de droga. No entanto, e numa demonstração da falta de critério em algumas ações da Lava Jato, os membros da operação que desde 2014 levou para a cadeia alguns dos maiores empresários do Brasil e até o ex-presidente Lula da Silva, confundiram um corretor de imóveis com o narcotraficante Luiz Carlos da Rocha.

A empresária Cecy Mendes Gonçalves Mota foi presa em novembro depois de, na sua agenda pessoal de telefones, agentes da Polícia Federal ligados à Lava Jato terem encontrado um número com a indicação de ser de uma pessoa a que Cecy chamou "cabeça branca". O mesmo nome pelo qual é conhecido no mundo do crime o traficante, preso em Julho de 2017 e que as autoridades brasileiras consideram ser um dos maiores criminosos do Brasil.

Com base na descoberta da inscrição "cabeça branca", a polícia acusou a empresária de ter feito uma fortuna à custa do tráfico e de, pela quantidade de ligações para o número suspeito, estar ligada ao famoso criminoso. Porém, segundo uma reportagem publicada este domingo pelo site de notícias UOL, do grupo Folha de S. Paulo, o "cabeça branca" cujo número consta na agenda apreendida é outra pessoa, um corretor de imóveis que morreu em agosto de 2017 e cujo nome era Luiz Milton Leonardo Almeida, conhecido pelos amigos como "cabeça branca" por causa da cor dos cabelos.

O corretor, que é da mesma cidade de Cecy, intermediou alguns negócios imobiliários dela e da família, razão pela qual ambos comunicavam. A situação já foi esclarecida, mas o engano revela que a Lava Jato, cuja importância no combate à corrupção ninguém nega, nem sempre se pautou pelo rigor e seriedade que uma operação como essa deveria ter em todas as situações.