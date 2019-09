Ministério Público brasileiro acusa dono do grupo Petrópolis de branqueamento de capitais

O Ministério Público brasileiro (MP) no Paraná acusou na quarta-feira o dono do grupo cervejeiro Petrópolis, Walter Faria, de 12 crimes de branqueamento de capitais, no valor 3,6 milhões de dólares (3,3 milhões de euros).

Juntamente com o empresário, o MP no Paraná, responsável pela operação Lava Jato, acusou também o sobrinho de Walter Faria, Vanuê Antônio da Silva Faria (ex-membro do Conselho da Administração da cervejeira Itaipava) e o advogado Nelson de Oliveira, por terem recebido, entre 2006 e 2007, 3,6 milhões de dólares em contas secretas mantidas na Suíça.

Os procuradores da Lava Jato apontam que o branqueamento de capitais do Grupo Petrópolis ajudou a esconder parte dos 15 milhões de dólares em subornos (14 milhões de euros) pagos durante os contratos para a construção de um navio-sonda da estatal brasileira Petrobras.