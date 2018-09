Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Lava Jato procura malas em Lisboa

MP realizou buscas em casa de ex-executivo da Petrobras.

Por Débora Carvalho | 01:30

As autoridades portuguesas, em cooperação com o Ministério Público Federal brasileiro, realizaram esta terça-feira buscas e apreensões em Lisboa, em moradas ligadas ao ex-executivo da Petrobras, Mário Ildeu de Miranda, no âmbito da operação Lava Jato. Os investigadores procuram as quatro malas de viagem e os equipamentos eletrónicos que o empresário terá escondido em Lisboa, para onde fugiu, na véspera de ser detido no Brasil.



Mário Ildeu acabou por se entregar às autoridades brasileiras, em maio, sem as malas e os dispositivos eletrónicos. Entretanto, pagou uma fiança de dois milhões de euros e responde agora ao processo em liberdade. Em causa está o pagamento de luvas de mais de 12 milhões de euros, entre 2010 e 2012. Segundo a investigação, os subornos estão relacionados com a obtenção fraudulenta de um contrato milionário, assinado em 2010, entre a Petrobras (petrolífera estatal brasileira) e a construtora Odebrecht, uma das empresas suspeitas de corrupção.



Os cinco mandados de busca e apreensão correspondem à segunda fase internacional da Lava Jato. A primeira fase realizada no estrangeiro, também em Lisboa, ocorreu a 21 de março de 2016 e teve como alvo o empresário Raul Schmidt. O luso-brasileiro permanece em Portugal e em liberdade, após decisão do Supremo Tribunal.