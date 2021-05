Lavrov exige atos e não palavras dos EUA e alerta que o Ártico é território russo

O ministro dos Negócios Estrangeiros russo exigiu esta segunda-feira ações e não palavras para normalizar as relações com os EUA e alertou que o Ártico é uma zona de influência russa, antes de se reunir terça-feira com o homólogo norte-americano.

"O secretário de Estado dos Estados Unidos [Antony Blinken] (...) disse que devemos defender as relações estáveis e previsíveis. Mas se isso significa sanções previsíveis e estáveis, certamente não é disso que precisamos", disse Sergei Lavrov numa conferência de imprensa.

"Vamos valorizar os apelos pela normalização dos EUA não por palavras, que já foram muitas, mas por atos", destacou.