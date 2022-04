Le Pen reage às projeções e fala num "país unido, marcado pela prosperidade e grandeza"

A candidata da União Nacional, Marine Le Pen, que vai disputar a segunda volta das presidenciais em França, falou este domingo na sua sede de campanha em Paris.Le Pen diz que ambiciona trazer o retorno da esperança económica, para criar o emprego, "para que França possa ser um país unido, marcado pela prosperidade e grandeza", apelando ao voto à direita e à esquerda."A minha ambição é unir os franceses num projeto que junte as gerações num destino invencível. Apelo a todos os franceses, de todas as sensibilidades, de direita ou esquerda, de todas as origens que se unam a nós para construirmos com convicção e entusiasmo uma grande vitória", disse a líder da extrema-direita.Marine Le Pen afirma também ser preciso manter o nível de vida francês, admitindo que há um grande desafio no país.O objetivo da presidência de Marine Le Pen é "repôr a França em ordem" nos próximos 5 anos. "Seremos um Estado no seu devido lugar. A minha ambição é reunir os franceses à volta deste grande projeto", afirmou.

Marine Le Pen terá, segundo as sondagens, cerca de 24% dos votos dos franceses, ficando em segundo lugar nesta primeira volta das eleições. Em primeiro lugar ficou o Presidente cessante, Emmanuel Macron, com cerca de 28% dos votos.