LeBron James investe em educação e alimentação de crianças em Ohio

Atleta da NBA confessou ter sofrido bastante durante a infância.

09:04

A estrela de basquetebol norte-americano LeBron James investiu milhões no ensino e na alimentação de crianças pobres de Akron, a cidade onde nasceu, em Ohio. O basquetebolista inaugurou, na passada segunda-feira, uma escola para crianças desfavorecidas à qual deu o nome de "I promise" ("eu prometo").

O projeto, há muito sonhado pelo atleta, é resultado de uma parceria com a fundação Lebron James Family e o sistema escolar público de Akron. A escola, além de ser um estabelecimento de ensino, dispõe também de acompanhamento psicológico para pais e filhos e ajuda os encarregados de educação a encontrar emprego. O jogador promete ainda pagar as propinas aos alunos que consigam bons resultados e concluam o ensino secundário.

Para chegarem até à escola as crianças têm bicicletas oferecidas pelo atleta e refeições grátis durante todo o dia.

"Nenhum miúdo com oito ou nove anos devia sofrer de stress. Eu era um desses miúdos, portanto sei exatamente aquilo por que estas crianças estão a passar", confessou LeBron James a uma televisão americana.

O jogador mostrou-se muito orgulhoso do novo projeto e garantiu que era o dia mais feliz de toda a sua vida, sem conter a felicidade de ter criado um projeto tão positivo para as crianças da sua terra-natal.

"Quero que estas crianças tenham as mesmas oportunidades que todas as outras. A nossa responsabilidade, enquanto adultos, é não as deixar cair, sermos professores, mentores, sermos inspiração. Porque elas são o nosso futuro e têm grandes sonhos, que vão para lá dos limites de Akron, do estado de Ohio e dos Estados Unidos da América", acrescentou a estrela de NBA.





