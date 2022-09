Legislativas em Itália: 51% dos eleitores votaram até às 19h00, abaixo de 2018

A afluência às eleições para o parlamento italiano cifrava-se, até às 19h00 locais, em 51% do total dos inscritos para o ato eleitoral, segundo números publicado pelo site do Ministério do Interior e revelados pela imprensa italiana.



Os dados são relativos ao 7.904 municípios italianos. Segundo os jornais locais, a afluência às legislativas está oito pontos percentuais abaixo dos registados nas últimas eleições políticas de 2018: à mesma hora, há quatro anos, 58,83% dos eleitores tinham exercido o seu direito de voto.

Neste primeiro balanço, a região da Emilia Romagna foi aquela em que mais eleitores votaram: 59% (65,6% em 2018). A região em que a afluência às urnas foi menor foi a Calábria, com 35%.



As últimas sondagens apontam para uma vitória da coligação de direita liderada por Giorgia Meloni, do partido Fratelli d’Italia, que aparece com 24 a 25% das intenções de voto.