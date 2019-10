Lei de emergência contestada nas ruas de Hong Kong

Hong Kong viveu uma nova noite de caos na sexta-feira e manteve-se este sábado em estado de sítio. Depois de a chefe do governo do território autónomo chinês, Carrie Lam, invocar poderes de emergência para proibir o uso de máscaras nos protestos contra a China, centenas de manifestantes semearam o caos na cidade. Por razões de segurança e também para dificultar as deslocações dos manifestantes, o Metro foi fechado e a circulação de autocarros foi paralisada.

"O comportamento radical dos desordeiros lançou Hong Kong numa noite muito negra", afirmou Lam. A chefe do executivo acusou os manifestantes de "ameaçarem a segurança pública" e alegou que foi essa a razão para as medidas de emergência que passam a punir como crime o uso de máscaras durante as manifestações.

"O governo tem de saber que não pode pisar desta maneira o povo de Hong Kong", afirmou um dos manifestantes que desafiaram as medidas de emergência em mais uma noite de violência e vandalismo.

O caos de sexta-feira levou muitos supermercados e bancos a fecharem portas por receio de atos de vandalismo como os que se têm repetido nas últimas semanas. Recorde-se que os protestos começaram em junho, para contestar uma lei de extradição para a China, mas transformaram-se em marchas pró-democracia.