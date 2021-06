O Vaticano publicou esta terça-feira a maior reforma do Código do Direito Canónico em quase quatro décadas, com ênfase no endurecimento das penas contra os abusos sexuais de menores, que passam a ser designados como “um crime contra a dignidade humana”.













Os casos de abusos sexuais, não só de menores mas também de adultos vulneráveis, passam ainda a estar inseridos numa secção especificamente dedicada aos “delitos contra a vida, a dignidade e liberdade do homem”, juntamente com a posse ou divulgação de pornografia infantil.



A reforma inclui também sanções pesadas para crimes de fraude e corrupção e classifica como delitos a ordenação de mulheres, o registo de confissões ou a consagração eucarística com finalidades sacrílegas. A reforma reflete as mudanças que foram introduzidas nos últimos anos, principalmente depois da Cimeira contra os Abusos Sexuais que decorreu no Vaticano em 2019.