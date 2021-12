Lençóis de água subterrâneos descobertos no “Grand Canyon” de Marte

Foi o satélite artificial ExoMars Gas Orbiter, que encontrou mais evidências de água em Marte, nesta quinta-feira, na zona conhecida como o "Grand Canyon" de Marte.

O satélite enviado para o espaço pela European Space Agency, em conjunto com a Roscomos em 2016, encontrou água em uma estrutura geológica que é cerca de 10 vezes mais longa cinco vezes mais profunda e 20 vezes mais larga que o seu semelhante Grand Canyon, localizado nos EUA.

A água em Marte é normalmente encontrada no seu estado sólido ou em minereis. No entanto, como estes lençóis de água estão perto do equador do planeta onde a temperatura é mais quente, os cientistas especulam a possibilidade de esta água poder encontrar-se em estado liquido.