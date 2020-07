Lenda do Chelsea John Terry viaja para o Algarve em jato privado contra recomendações do Reino Unido

tão triste ver fotos de pessoas como John Terry, que têm muito dinheiro quando nossa família não sabe se as nossas férias vão continuar, ou mesmo se vamos ser reembolsados".

Ver esta publicação no Instagram ?? @toniterry26 Uma publicação partilhada por John Terry (@johnterry.26) a 27 de Jul, 2020 às 9:15 PDT

O antigo jogador do Chelsea, John Terry, e a esposa escolheram o Algarve como destino de férias, em plena pandemia da Covid-19.Apesar do governo britânico desaconselhar as viagens para Portugal, e não o incluir na lista de países que podem voar livremente para o Reino Unido, o casal mostra no Instagram que continua a preferir o Algarve para uns dias de férias.John Terry usou o seu jato privado para passar uns dias em Portugal para comemorar a manutenção do Aston Villa, onde é assistente técnico, na Premiere League. O casal escolheu um apartamento de luxo no Algarve.As publicações das férias luxuosas de Terry nas redes sociais não foram bem aceites por todos, principalmente por aqueles que se viram obrigados a cancelar as suas férias. Ao The Sun uma seguidora e turista diz-se injustiçada "éO Ministério das Relações Externas inglês afirma que as viagens para Portugal estão desaconselhadas e os cidadãos que viajarem ficarão sujeitos a restrições de entrada no Reino Unido e obrigados a cumprir quarentena por período de 14 dias. O não cumprimento destas medidas pode custar uma multa até mil libras (cerca de 1102€).