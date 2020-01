Leões doentes e desnutridos encontrados num parque no Sudão

Cinco leões foram encontrados doentes e desnutridos no parque Al-Qureshi, em Cartum, no Sudão. Os animais são mantidos em gaiolas e há semanas que têm falta de alimentos e de medicamentos.

Em imagens divulgadas pelo ativista sudanês Osman Salih na rede social Twitter, podem ver-se os animais com as costelas salientes. O ativista revelou na publicação que: "a leoa doente morreu. A outra leoa está a melhorar e o leão está bem".

????? ?????? ?????? ????. ?????? ??????? ??????? ???????. ?????? ????.



I regret to inform you that the sick female lion has died. The other female is getting better and the male is OK.#????_?????_?????? pic.twitter.com/733pIKW66t