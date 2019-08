Leonardo DiCaprio doa quase 5 milhões de euros para os incêndios na Amazónia

Leonardo Dicaprio, ator e ativista, alertou na passada semana os seus 34 milhões de seguidores no Instagram para o incêndio que está a devastar a Amazónia. "Os pulmões da Terra estão em chamas", escreveu DiCaprio.

Este domingo, também num post no Instagram, o ator anunciou e explicou a decisão de doar quase cinco milhões de euros para os incêndios: "A Earth Alliance, lançada em julho por mim, pela Laurene Powell Jobs e por Brian Sheth, formou um Fundo Florestal da Floresta Amazónica com um compromisso de cinco milhões de dólares para preservar recursos essenciais para comunidades indígenas e outros parceiros locais que trabalham para proteger a biodiversidade da Amazónia contra o incêndio que está a queimar toda a região".

Ao longo das recentes publicações, o ator explica o que pode ser feito para ajudar as organizações locais a combater os fogos, a proteger as terras indígenas e a fornecer ajuda às comunidades afetadas. DiCaprio inclui um link para que os seus seguidores possam contribuir para aumentar o fundo: "100% da sua doação vai ser revertida para os nossos parceiros que estão a trabalhar para proteger a Amazónia".



Leonardo garante que o seu projecto Earth Alliance está comprometido em ajudar a proteger os recursos naturais e que está profundamente preocupado com o estado da Amazónia.