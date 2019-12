Leonardo DiCaprio estreia documentário sobre as baleias em extinção

O documentário "Sea of Shadows" vai estrear esta quinta-feira, 12 de dezembro, na National Geographic e fala sobre a vaquita porpoise, a mais pequena baleia do mundo. "Sea of Shadows" foi realizado pela produtora do ator americano, Leonardo DiCaprio.

Estudos recentes revelaram que só restam 15 animais da espécie no habitat natural. O documentário retrata a missão de resgate da espécie no Golfo da Califórnia, México, desenvolvida por uma equipa que se dedica à proteção da vaquita porpoise por estar em vias de extinção.

"Sea of Shadows"foi o vencedor do prémio do público no Festival de Cinema de Sundance, que decorreu em Salt Lake City, nos EUA, entre 24 de janeiro e 3 de fevereiro de 2019.

O documentário do ator americano revelou que a atividade ilegal dos cartéis mexicanos e da máfia chinesa, que pescam no Golfo da Califórnia o peixe conhecido como a "cocaína do mar", é a causa do desaparecimento da espécie vaquita porpoise.