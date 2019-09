Leste da Alemanha assombrado pela extrema-direita. Partido AfD lidera intenções de voto em Brandemburgo

O Estado federado de Brandemburgo vai este domingo a votos. O partido de extrema-direita Alternativa para a Alemanha lidera as intenções de voto e pode vencer pela primeira vez as eleições regionais no país.Apesar da possível eleição, a AfD não deverá conseguir formar governo pois nenhum partido se mostrou disponível para uma possível coligação.Para o politólogo Ulrich Eith, o sucesso eleitoral da AfD na Alemanha Oriental tem, acima de tudo, um "um valor simbólico".Se em Brandemburgo as sondagens apontam para o primeiro lugar com resultados entre 19% e 22% para a AfD, na Saxónia, o partido de extrema-direita é apontado ao segundo lugar atrás da União Democrata-Cristã.O crescente apoio à extrema-direita na Alemanha mostra que, trinta anos após a queda do muro de Berlim, o país continua bastante dividido.A possível vitória da AfD em Brandemburgo ou na Saxónia poderá aumentar a força do partido para as eleições de outubro no Estado da Turíngia onde mora um dos líderes mais extremistas do partido, Björn Höcke.