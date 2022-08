Letónia destrói monumento soviético erguido em 1985

A Letónia derrubou esta quinta-feira um monumento soviético erguido em 1985 como símbolo da vitória do Exército Vermelho sobre a Alemanha nazi.O obelisco de 79 metros, localizado em Riga, foi demolido com recurso a máquinas e perante o aplauso daqueles que se encontravam no local.Com a invasão russa da Ucrânia, a Letónia emitiu um decreto que define que todos os objetos que glorifiquem regimes totalitários deverão ser destruídos até 15 de novembro, numa altura em que já foram retiradas várias estátuas de bronze.O presidente Egils Levits recordou que o "monumento foi uma recordação constante" da ocupação do país "e do destino associado de muitas pessoas: deportação, repressão, e assim por diante". "Não precisamos deste tipo de monumento", rematou.Alguns membros da comunidade russa no país mostraram-se contra a demolição do obelisco que servia para milhares comemorarem em maio a vitória sobre a Alemanha de Hitler, em 1945.