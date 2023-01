Letónia detém jornalista de agência russa Sputnik por suspeita de espionagem

As autoridades da Letónia anunciaram hoje a detenção na terça-feira de um jornalista da agência russa Sputnik, por alegada espionagem e violação das sanções impostas pela União Europeia à Rússia em retaliação pela invasão da Ucrânia.

O Serviço de Segurança do Estado da Letónia (VDD) indicou que as atividades do suspeito, Marat Kasem, um cidadão letão, se encontravam há "muito tempo" sob vigilância e que este trabalha para a agência Sputnik, propriedade do Kremlin, e é conhecido por divulgar informação de acordo com os interesses do Governo russo, incluindo mensagens que "desacreditam a Letónia e os seus aliados".

O detido, sublinhou o VDD, ocupa "uma posição de liderança" neste meio de comunicação, uma vez que é responsável pela organização e gestão de conteúdos e regressou à Letónia no final de 2022, após "vários anos" de vida e trabalho na Rússia.