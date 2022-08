Letónia remove monumento da era soviética em Riga

A peça central de um monumento comemorativo a respeito da vitória do Exército Vermelho sobre a Alemanha Nazi, foi demolida na capital da Letónia, Riga, na quinta-feira.Dois obreiros com martelos pneumáticos derrubaram o monumento de 79 metros, enquanto se ouviu aplausos durante o momento por parte de inúmeros espetadores, segundo o jornal DW News.Tendo em conta a invasão russa da Ucrânia, a Letónia emitiu um decreto segundo o qual todos os objetos que glorificam os regimes totalitários devem ser destruídos até 15 de novembro."Este monumento foi uma recordação constante da nossa ocupação e do destino associado de muitas pessoas: deportação, repressão...", referiu o presidente da Letónia, Egils Levits, durante a demolição.O Presidente da Câmara, Martin Stakis chamou à demolição um "momento histórico para Riga e para toda a Letónia".