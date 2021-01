"Li a carta de despedida do filho para a mãe": O relato de uma aluna de medicina que cuidou de doentes com Covid-19

Gabrielle Cordeiro Trofa, de 24 anos, é aluna do 5º ano de Medicina da Universidade de São Paulo, no Brasil e, durante três meses, trabalhou nos cuidados paliativos para pacientes terminais infetados.A jovem relatou, ao jornal brasileiro Globo, algumas das histórias vividas durante o tempo que passou a cuidar destes doentes.Uma delas era de uma paciente com graves sintomas de Covid-19. Tinha 50 anos e não podia receber visitas do filho adolescente. Havia a possibilidade de fazer videochamadas, mas o jovem não queria por receio de ver a mãe assim, avança o jornal.Porém, o agravamento do quadro clínico da doente, levou o adolescente a escrever uma carta de despedida. Foi Grabrielle que leu essa mesma carta."Eu li a carta para ela, e foi bastante difícil para mim também. Foi muito triste. Ele se despedia da mãe, dizia o quanto ela era importante e pedia desculpas por coisas que ele tinha feito. Ela estava de olhos fechados, mas, quando terminei de ler, ela abriu os olhos. Foi um daqueles momentos que a gente não consegue explicar", conta.A jovem explica que a convivência diária com a morte " foi uma experiência muito intensa e impactante"."Vivemos momentos que vamos nos lembrar para o resto da vida. Também foi um período muito importante para nossa formação como profissionais de saúde", conclui Gabrielle.