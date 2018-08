Liberais escolhem Scott Morrison para liderar Governo australiano

Malcolm Turnbull ocupava o cargo desde setembro de 2015.

Por Lusa | 04:09

Scott Morrison foi eleito esta sexta-feira líder do Partido Liberal australiano e, consequentemente, vai assumir funções como primeiro-ministro, derrubando Malcolm Turnbull que ocupava o cargo desde setembro de 2015, anunciou o partido.

Morrison, que até aqui era ministro do Tesouro, será o 30º primeiro-ministro australiano (o quinto em apenas onze anos), confirmando a instabilidade que tem marcado nos últimos anos os dois maiores partidos, Trabalhistas e Liberais.

Uma porta-voz do Partido Liberal informou ainda que o atual ministro do Ambiente e Energia, Josh Frydenberg, foi eleito número dois, com ampla maioria.