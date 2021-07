Liberdade: Cuba tomada por vaga de revolta contra o regime

Sessenta e três anos depois de os guerrilheiros de Fidel Castro e Che Guevara derrubarem Fulgencio Batista, os gritos de ‘liberdade’ e ‘abaixo a ditadura’ fizeram-se ouvir de novo em Cuba.



Só que os visados são agora os herdeiros dessa mesma revolução, que em 1958 triunfava com a promessa de liberdade e dignidade para todos os seus habitantes.





Um dos slogans da revolta revela uma visão crítica e já distanciada da revolução. Ao famoso ‘Pátria ou morte’, de Fidel, responde a nova geração com ‘Pátria e vida’, título de um tema rap já famoso na ilha.



Desde 1994 que Cuba não via manifestações assim. Mas as coisas mudaram. Se nos anos 90 milhares fugiram para o paraíso sonhado dos EUA após protestos localizados, pois poucos sabiam em Havana o que acontecia em Santiago, a internet deu nova consciência aos manifestantes, tornando a rebelião mais perigosa.