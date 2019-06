Ativista pró-democracia e líder dos protestos de 2014 em Hong Kong sai em liberdade

Um dos rostos do movimento pró-democracia do outono de 2014 em Hong Kong Joshua Wong foi esta segunda-feira libertado, um mês mais cedo do que o previsto, um dia depois do terceiro protesto maciço contra o Governo do território.

O ativista, de 22 anos, que se tornou o principal rosto do movimento 'Occupy Central', há cinco anos, deixou o Instituto Lai Chi Kok, onde era esperado por muitos apoiantes e uma multidão de repórteres, indicou a agência de notícias France-Presse (AFP).

À saída da prisão, o líder estudantil exigiu a demissão da chefe do Executivo, Carrie Lam, na sequência das manifestações maciças contra a proposta de lei da extradição, que permitiria o envio de suspeitos para julgamento na China continental.