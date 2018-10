Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Libertado homem que ajudou a planear ataque do 11 de Setembro

Tragédia em Nova Iorque matou quase três mil pessoas em 2001.

11:02

Um dos terroristas envolvidos no ataque de 11 de Setembro, que matou quase três mil pessoas em 2001, foi libertado da prisão e recebido perto de sua casa, em Marrocos.



Segundo avança o The Mirror, Mounir El-Motassadeq, um dos dois únicos homens a serem detidos, ajudou a planear o ataque a uma das torres gémeas em Nova Iorque e cumpriu uma pena de menos de 15 anos.



Os vizinhos do homem, que tem recebido muitas visitas, estão felizes com o seu regresso.



"A sua família tem vindo de locais distintos só para o ver. Estão muito felizes por ter voltado. A mãe dele chorava lágrimas de alegria", disse um dos vizinhos.



El-Motassadeq foi libertado a 15 de outubro, mas está proibido de regressar a terras alemãs.