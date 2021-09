Libertado pai que fez justiça com as próprias mãos e matou amigo pedófilo que lhe violou a filha

Um pai russo que matou um dos seus melhores amigos após alegadamente ter encontrado vídeos deste a violar a sua filha foi libertado da prisão após várias pessoas se indignarem contra a sua detenção.Viacheslav, de 34 anos, estava a beber com o amigo Oleg Sviridov, quando viu um vídeo da filha a ser abusada pelo homem.Depois de o confrontar e deste ter fugido, Viacheslav acabou por persegui-lo e esfaqueou-o até à morte.Foi detido mas agora saiu da prisão e foi colocado em domiciliária durante dois meses enquanto as autoridades realizam a investigação.Uma manifestação de apoio de larga escala pediu a libertação do pai de 34 anos. A vítima tinha diversos vídeos de violações a crianças no seu telemóvel, a maioria praticada na região de Samara, no Sudoeste da Rússia.