Libertado suspeito de mandar matar jornalista e ativista na Amazónia

O suspeito acusado de mandar assassinar o jornalista britânico, Dom Philips, e o ativista Bruno Pereira na Amazónia, no Brasil, foi libertado após pagar uma fiança de mais de 2 900 euros.Segundo o G1, o homem está em prisão domiciliária e está proibido de viajar para fora do país.O Ministério Público federal brasileiro chegou a recorrer da decisão, mas o juiz manteve a decisão de manter a liberdade provisória no passado dia 18 de outubro."Colômbia" foi detido, em flagrante delito, em julho de 2021 por uso de documentos falsos, tendo sido posteriormente ouvido por suspeitas de participação nos homicídios.No âmbito deste caso, estão ainda a ser investigados três homens pelos crimes de duplo homicídio e profanação da cadáver.O jornalista britânico e o ativista foram vistos pela última vez , a 5 de junho, quando faziam uma expedição para uma investigação na Amazónia. As vítimas estavam a andar de barco desde a Comunidade de São domingos de Rafael para Atalaia do Norte, mas não chegaram ao destino. Os restos mortais acabaram por ser encontrados a 15 de junho. Os corpos apresentavam sinais de terem sido esquartejados e queimados