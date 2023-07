Libertados 16 funcionários da polícia sequestrados no México

Dezasseis funcionários da polícia mexicana, sequestrados na terça-feira, no estado de Chiapas, no sul do país, foram libertados na sexta-feira, anunciaram as autoridades estaduais.

"Quero anunciar ao povo de Chiapas e do México que os 16 colegas da SSyPC [Secretaria de Segurança e Proteção Cidadã] que foram sequestrados, foram libertados esta tarde", escreveu o governador do estado de Chiapas, Rutilio Escandón, na rede social Twitter.

As televisões locais transmitiram em direto o reencontro entre os agentes e familiares. Alguns funcionários revelavam sinais de cansaço, de acordo com a agência de notícias France-Presse.