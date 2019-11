Licenciado torna-se sem-abrigo e é ajudado por colega da universidade

Shawn









A mulher, que atualmente trabalha como consultora empresarial e advogada, explicou: "Estudámos em Yale nos anos 80, havia poucos alunos negros. As coisas agora estão diferentes".



Após 10 anos a viver nas ruas, os dois colegas encontraram-se e Kim ofereceu uma casa a Shawn e à companheira para viverem. Assim o homem pode recompor a sua vida.



Um grupo de antigos alunos da Universidade de Yale, criou ainda um fundo para ajudar Kim e com esse dinheiro, Shawn planeia agora abrir um centro para sem-abrigos.



Kim Hershman disse "Ele inspirou as pessoas e tocou os seus corações, isso significou muito para ele. As mensagens [de antigos colegas, em apoio] foram o que realmente impulsionou Shawn a sair da rua".



Comecei a ler e as lágrimas caíram".A mulher, que atualmente trabalha como consultora empresarial e advogada, explicou: "Estudámos em Yale nos anos 80, havia poucos alunos negros. As coisas agora estão diferentes".Após 10 anos a viver nas ruas, os dois colegas encontraram-se e Kim ofereceu uma casa a Shawn e à companheira para viverem. Assim o homem pode recompor a sua vida.Um grupo de antigos alunos da Universidade de Yale, criou ainda um fundo para ajudar Kim e com esse dinheiro, Shawn planeia agora abrir um centro para sem-abrigos.Kim Hershman disse "Ele inspirou as pessoas e tocou os seus corações, isso significou muito para ele. As mensagens [de antigos colegas, em apoio] foram o que realmente impulsionou Shawn a sair da rua".

Pleasants, de 52 anos, licenciado em Economia pela Universidade de Yale, uma das universidade de prestígio nos Estado Unidos, chegou a trabalhar em Wall Street, mas acabou sem-abrigo. Kim Hershman, antiga colega do homem, teve conhecimento do caso e ajudou Shawn.Em setembro do ano passado, a CNN contactou o homem para a realização de uma reportagem sobre os sem-abrigo na Califórnia, Estados Unidos. Entre as várias pessoas que viram a história, estava Kim que disse: "