Líder da Câmara dos Representantes pede aos generais dos EUA que recusem códigos nucleares a Trump

Nancy Pelosi, líder da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos da América (EUA), enviou uma carta às chefias militares a pedir que evitem que Donald Trump use os códigos nucleares. "Esta manhã, falei com o presidente do Estado-Maior Conjunto, Mark Milley, para discutir as precauções disponíveis para evitar que um presidente instável inicie hostilidades militares ou tenha acesso aos códigos de lançamento e ordene um ataque nuclear", dizia a carta enviada por Nancy Pelosi.

Na carta, Pelosi diz que Donald Trump é "desequilibrado" e é necessário proteger "o povo americano de um ataque desequilibrado ao nosso país [EUA] e à democracia" do país. E acrescentou que espera que Mike Pence, vice-presidente dos Estados Unidos anuncie a retirada de Trump "o mais rápido possível".

Na mesma carta Pelosi pede que os republicanos façam o mesmo que fizeram há 50 anos, com o presidente Nixon, e apelem a que Donald Trump deixe o cargo de presidente dos EUA "imediatamente".



Recorde-se que na quarta-feira o centro da democracia americana, o capitólio, foi atacado por apoiantes de Trump, do qual resultou pelo menos quatro mortos.