Líder da coligação de direita promete ser parceiro de confiança se ganhar eleições em Itália

A líder dos Irmãos de Itália (FdI), Giorgia Meloni, afirmou esta quinta-feira que a Itália será um parceiro internacional de confiança se uma coligação de direita liderada pelo seu partido, de extrema-direita, vencer as eleições de 25 de setembro.

"Reiteramos que vamos garantir, sem ambiguidades, a posição italiana (na arena internacional) e o apoio absoluto à heróica batalha do povo ucraniano (contra a invasão russa)", disse Meloni à direção nacional do seu partido, numa reunião que convocou no início da semana para esta quinta-feira.

"Podemos dizer que uma Itália liderada pelos Irmãos de Itália e o centro-direita será uma Itália que é fiável a nível internacional", declarou.