Líder da Comissão Europeia confiante em acordo com Mercosul em breve

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, afirmou esta terça-feira estar confiante que "nos próximos meses" se consiga concluir o acordo comercial União Europeia(UE)-Mercosul.

"Estou muito confiante, especialmente após este dois dias, que nos próximos meses poderemos concluir as negociações com o Mercosul", salientou Von der Leyen, na conferência de imprensa que encerrou a cimeira entre a UE e a Comunidade de Estados da América Latina e Caraíbas (CELAC), que decorreu esta terça-feira e segunda-feira em Bruxelas.

A líder do executivo comunitário salientou que a UE e os países do Mercado Comum do Sul (Mercosul - Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai) partilham objetivos comuns, nomeadamente ambientais.

Ursula von der Leyen sublinhou ainda que desde que Lula da Silva foi empossado como Presidente do Brasil, "o diálogo razoável pôde ser retomado" sobre as questões de defesa do ambiente.

A cimeira UE-CELAC juntou em Bruxelas 60 líderes de ambos os blocos, pela primeira vez em oito anos.

O acordo comercial UE-Mercosul foi concluído em 2019, mas a ratificação ficou por concluir devido a questões ambientais levantadas pela UE durante o período em que Jair Bolsonaro presidiu ao Brasil e também pelas preocupações comerciais de alguns países europeus.