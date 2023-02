Líder da Coreia do Norte ordena que exército esteja pronto para a guerra

O líder norte-coreano Kim Jong Un ordenou que as forças armadas expandissem os exercícios de combate e reforçassem a preparação para a guerra, avançou estra terça-feira a agência noticiosa oficial de Pyongyang.

Segundo a KCNA, Kim presidiu na segunda-feira a uma reunião da Comissão Militar Central do Partido dos Trabalhadores e encorajou as forças armadas a realizarem "façanhas sempre vitoriosas" e a exibirem "força militar inigualável" para iniciar uma nova fase no desenvolvimento do país.

A presença de Kim na reunião marcou o regresso do líder norte-coreano às atividades públicas após um hiato de cerca de 40 dias.