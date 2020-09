Líder da oposição bielorrussa reúne-se na segunda-feira com UE para pedir sanções

A líder da oposição bielorrussa no exílio e ex-candidata presidencial, Svetlana Tikhanovskaia, vai na segunda-feira a Bruxelas para pedir sanções da União Europeia (UE) contra os responsáveis pela violência e fraude eleitoral no seu país.

Tikhanovskaia, exilada na Lituânia, fez estas declarações numa entrevista à televisão pública da Letónia, onde fez uma escala a caminho de Bruxelas.

A líder de oposição, que se reúne na segunda-feira com os ministros do Exterior da União Europeia, insistiu que o seu objetivo é promover as sanções contra os funcionários e altos cargos do seu país responsáveis pela repressão e fraude eleitoral.