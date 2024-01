Líder da oposição exilado denuncia eleições fraudulentas no Bangladesh

O líder da oposição do Bangladesh no exílio, Tarique Rahman, denunciou esta quinta-feira à agência France-Presse (AFP) as "eleições fraudulentas" no próximo domingo no país, que diz destinarem-se a manter no poder a primeira-ministra.

Rahman é herdeiro de uma das duas principais dinastias políticas do país - a outra é liderada pela primeira-ministra Sheikh Hasina - e está à frente do maior partido da oposição, o Partido Nacionalista do Bangladesh (BNP, na sigla em inglês), desde a detenção, em 2018, da mãe, Khaleda Zia, duas vezes primeira-ministra.

Na primeira entrevista dada a um grande meio de comunicação ocidental em vários anos, o líder político de 56 anos disse que o partido que dirige não vai participar numa votação cujo resultado alega ser predeterminado.