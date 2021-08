Líder da oposição na Zâmbia vence eleições presidenciais

O líder da oposição da Zâmbia, Hakainde Hichilema, de 59 anos, venceu as eleições presidenciais no país, com mais de 2,8 milhões de votos, anunciou a comissão eleitoral.

"Declaro Hakainde Hichilema como Presidente eleito da República da Zâmbia", disse o presidente da comissão, Esau Chulu, citado pela Agência France Presse (AFP).

O empresário, também conhecido por "HH" ou "Bally", venceu o Presidente em exercício, Edgar Lungu, que governa o país desde 2015, por quase um milhão de votos, num escrutínio que registou uma elevada afluência às urnas.