Líder da oposição no Uganda diz que ganhou as presidenciais por "larga margem"

O candidato da oposição à Presidência do Uganda Bobi Wine afirmou esta sexta-feira ter vencido por "larga margem" as eleições desta quinta-feira, apesar dos resultados parciais, contabilizadas 29% das mesas de voto, darem vantagem ao Presidente cessante, Yoweri Museveni.

"Estou muito confiante, derrotámos o ditador por larga margem. (...) De certeza que ganhámos as eleições e ganhámo-las com uma grande vantagem", afirmou esta sexta-feira Bobi Wine numa conferência de imprensa em Kampala, a capital do país.

A comissão eleitoral do Uganda revelou esta sexta-feira que a candidatura de Museveni lidera a contagem dos votos, escrutinadas que foram até agora 29% das mesas de voto, com 63% dos votos contabilizados, enquanto o candidato da oposição mais votado, Bobi Wine, recolheu 28% dos sufrágios registados. Os resultados finais são esperados na tarde deste sábado.