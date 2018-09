Bolsonaro deixa cuidados intensivos 16 dias após atentado

Líder das sondagens na corrida às presidenciais transferido para um quarto do Hospital Albert Einstein, em São Paulo.

Por Domingos Grilo Serrinha, correspondente no Brasil | 15:27

O líder das sondagens para as presidenciais brasileiras do próximo dia 7 de Outubro, Jair Bolsonaro, deixou este sábado a Unidade de Cuidados Semi-Intensivos e foi para um quarto do Hospital Albert Einstein, em São Paulo, 16 dias depois de ser gravemente ferido no abdómen num atentado perpetrado durante um ato de campanha em Juiz de Fora, no estado de Minas Gerais. Não há, no entanto, previsão de alta hospitalar para o político.



Segundo novo comunicado emitido pelo Albert Einstein, Bolsonaro continua a recuperar de forma "satisfatória", não apresenta sinais de infeção nem dores. Depois de até agora só receber alimentos líquidos por uma sonda, Bolsonaro, ainda de acordo com o comunicado, começou a receber pequenas quantidades de alimentos pastosos pela boca, já que o seu intestino, o órgão mais afetado pela brutal

facada desferida pelo homem que o tentou matar, começou aos poucos a recobrar os movimentos.



O candidato presidencial continua apesar disso a usar uma bolsa intestinal para recolha das fezes, que só deverá retirar dentro de dois meses, após se submeter a mais uma cirurgia para reconstruir totalmente o intestino grosso. No atentado, o intestino delgado sofreu cortes em três pontos diferentes e o intestino grosso foi perfurado e destroçado numa grande extensão.

Operado de emergência no hospital da Santa Casa de Misericórdia de Juiz de Fora minutos após o ataque, Bolsonaro foi transferido no dia seguinte num avião-ambulância para o Albert Einstein, um dos hospitais brasileiros mais conceituados, e ficou até há dias na Unidade de Cuidados Intensivos, tendo sido transferido semana passada para aquela onde estava até este sábado. Nesse período, uma obstrução intestinal inesperada forçou-o a nova cirurgia de grande porte na região no hospital paulista, onde na passada quinta-feira também teve de se submeter a uma drenagem para a retirada de líquido descoberto perto do intestino.

Completamente afastado da campanha nas ruas, Bolsonaro não perdeu no entanto a liderança da corrida presidencial e até ampliou a vantagem sobre os adversários. Segundo o último levantamento divulgado pelo Ibope, Instituto Brasileiro de Opinião Pública e Estatística, Bolsonaro tem 28% das intenções de voto, contra 19% de Fernando Haddad, que substituiu Lula da Silva, que está preso por corrupção, e 11% de Ciro Gomes, o terceiro colocado.