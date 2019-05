Grupo jihadista negoceia libertação de chefe de organização humanitária desaparecida desde 2016

Um dos líderes do grupo jihadista Al-Qaeda no Magrebe Islâmico está a negociar a libertação da chefe da organização não governamental "Save The Children", Sophie Petronin, desaparecida desde 2016 na região de Gao no norte do Mali, avança a France24.



A mulher, franco-suiça, foi sequestrada e na altura não foram divulgadas muitas informações sobre as circunstâncias do rapto.





A organização humanitária que Sophie liderava tinha como objetivo ajudar as crianças que sofrem de desnutrição.Gao, a maior cidade do norte do Mali, é uma das zonas mais inseguras do país, que escapa ao controlo do Governo central e onde operam vários grupos extremistas locais que atacam com frequência o exército e as forças da Organização das Nações Unidas (ONU) na zona (MINUSMA).