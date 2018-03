Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Líder de seita marcava mulheres com ferros em brasa

Homem usava seguidoras como escravas sexuais.

Por Ricardo Ramos | 09:00

O líder de um popular grupo de autoajuda com ramificações em vários países, Keith Raniere, foi detido pelo FBI no México, acusado de criar um culto secreto cujas seguidoras eram usadas como escravas sexuais e marcadas com ferros em brasa como se fossem gado. É acusado de tráfico e exploração de mulheres e associação criminosa com vista a trabalhos forçados.



Raniere, de 55 anos, tornou-se conhecido como líder da organização Nxivm (lê-se ‘nexium’), um grupo de autoajuda sediado em Albany, Nova Iorque, que funciona de forma piramidal e conta com mais de 15 mil seguidores em vários países.



Nos últimos anos, criou um subgrupo secreto, denominado Dominus Obsequious Sororium (Dominador sobre Submissas), que recrutava mulheres para as transformar em escravas sexuais.



Depois de serem convencidas a juntar-se ao grupo, as vítimas eram obrigadas a entregar fotos ou vídeos comprometedores, normalmente de cariz sexual, como ‘garantia’ de que não tencionavam sair. Depois eram submetidas a um ritual de iniciação onde eram marcadas com as iniciais do líder com um ferro em brasa.



Tornavam-se então escravas sexuais, obrigadas a estar sempre à disposição do mestre, conhecido no grupo como ‘Vanguarda’.



Raniere fugiu dos EUA em outubro, após várias vítimas terem denunciado os abusos. Foi detido agora no México e deportado para os EUA, onde será julgado.



PORMENORES

Harém rotativo

Raniere mantinha um grupo de 15 a 20 escravas sexuais em rotação permanente. Mulheres podiam recrutar novas escravas para subirem na hierarquia.



Obrigadas a fazer dieta

As mulheres eram mantidas numa dieta de baixas calorias, por ordem do líder, para permanecerem magras.