Líder de Taiwan agradece apoio de Londres após visita de ministro britânico

A líder de Taiwan, Tsai Ing-wen, agradeceu esta quarta-feira ao ministro britânico do Comércio, Greg Hands, pelo apoio de Londres, após ter desafiado os avisos de Pequim sobre contactos com Taipé e visitado o território.

Tsai expressou esperança de "novos patamares" nas relações entre britânicos e taiwaneses e de "conquistas conjuntas", numa altura que o Partido Comunista Chinês está a intensificar os esforços para intimidar a ilha, que a China reivindica como parte do seu território.

"Deixe-me aproveitar esta oportunidade para agradecer ao governo do Reino Unido pelo apoio de longa data à participação internacional de Taiwan e por defender a paz e a estabilidade em todo o Estreito de Taiwan", disse Tsai.

Londres está também a tentar desenvolver novas parcerias comerciais desde que deixou a União Europeia, em 2020. Hands é a primeira autoridade britânica a visitar Taiwan desde o início da pandemia da covid-19.

O Reino Unido e outros grandes países não têm relações oficiais com Taiwan, mas mantêm extensos laços informais com a ilha. Taiwan tem laços diplomáticos formais com apenas 14 países e está excluído das Nações Unidas e de outras organizações multilaterais por insistência de Pequim. No entanto, a sua próspera democracia, uma economia baseada em alta tecnologia e localização estratégica na Ásia-Pacífico, atraíram forte apoio.

O Reino Unido e a China devem participar da reunião da próxima semana do Grupo das 20 principais economias do mundo, na Indonésia. Taiwan e China vão participar também da reunião de Cooperação Económica Ásia - Pacífico, este mês, em Banguecoque, onde Taiwan vai ser representado por um líder empresarial, em vez de Tsai.

Outras autoridades estrangeiras, incluindo a presidente da Câmara dos Deputados dos EUA, Nancy Pelosi, visitaram Taiwan, para mostrar apoio ao seu governo eleito, perante as ameaças de Pequim de reunificar a ilha à força.

Na segunda-feira, o ministério dos Negócios Estrangeiros da China exigiu que o Reino Unido interrompa os contactos oficiais com Taiwan.

A China impôs sanções e outras formas de retaliação contra autoridades e governos estrangeiros que mantêm contatos com as autoridades de Taiwan.

O Reino Unido quer ter uma cooperação mais próxima com o território na área dos semicondutores, energia eólica e ensino, disse Hands, citado pela Nova Agência Central da ilha. Taiwan fabrica a maioria dos 'chips' semicondutores de ponta do mundo. O Reino Unido é sede da ARM, uma importante desenvolvedora de 'chips'.

"A nossa relação vai além do comércio e do investimento como dois grupos de ilhas com democracias e instituições fortes", disse Hands. "Temos muito em comum e enfrentamos muitos desafios como parceiros que pensam da mesma forma", vincou.