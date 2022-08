Líder de Taiwan recebe governador norte-americano em clima de tensão com Pequim

Um governador dos Estados Unidos reuniu-se esta segunda-feira com a Presidente de Taiwan, dias depois de Washington ter anunciado conversações comerciais com Taipé e num cenário de elevada tensão com a China sobre a soberania da ilha.

Eric Holcomb, o governador republicano do estado de Indiana, aterrou em Taiwan no domingo, para uma viagem com uma agenda dedicada em grande parte a questões económicas.

A tensão entre Pequim e Washington agravou-se com a visita a Taiwan da presidente da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, Nancy Pelosi, no início de agosto, que as autoridades chinesas consideraram uma provocação.