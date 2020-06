Líder do Cazaquistão anuncia estar infetado com coronavírus aos 79 anos

O líder do Cazaquistão, Nursultan Nazarbayev, que recentemente cedeu a Presidência do país a um fiel, mas mantém toda a sua influência, foi contaminado pelo coronavírus que causa a covid-19, anunciou hoje no seu site oficial.

"Infelizmente, o último teste ao coronavírus feito a Elbassy (chefe de Estado do Cazaquistão) deu resultado positivo, mas não há motivo para preocupação", afirmou, no site.

Nazarbayev, que completa 80 anos no próximo mês, cedeu a presidência a Kassym-Jomart Tokayev no ano passado, mas manteve toda a influência e prerrogativas com um estatuto constitucional de "Chefe da Nação", de presidente do partido no poder, o Nour-Otan, e do Conselho de Segurança Nacional.