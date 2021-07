Líder do ‘Centrão’ vai liderar Casa Civil no Brasil

O presidente brasileiro Jair Bolsonaro confirmou esta quarta-feira a nomeação do influente senador Ciro Nogueira, um dos principais líderes do grupo de partidos conhecido como ‘Centrão’, como ministro-chefe da Casa Civil, uma espécie de primeiro-ministro. Afirmando ter entregue “a alma do governo” a Ciro, Bolsonaro acrescentou que decidiu confirmar a nomeação após um sinal divino.









“Foi um sinal de Deus - no dia seguinte ao convite que lhe fiz -, esse problema com o seu avião”, afirmou Bolsonaro, referindo-se ao facto de o senador ter escapado incólume à explosão num dos motores do avião que na segunda-feira o trazia do México, onde passava férias, para Brasília.





Ciro Nogueira é um político veterano que em 30 anos no Congresso sempre apoiou quem estava no poder. Presidente do maior partido do 'Centrão', o Partido Progressista, já esteve com Lula da Silva, Dilma Rousseff, Michel Temer e, agora, Bolsonaro.

Além de Ciro na Casa Civil, Bolsonaro também oficializou a nomeação de Onyx Lorenzoni como ministro do Trabalho e Previdência, pasta que o presidente decidiu recriar, e o general Luiz Eduardo Ramos como ministro da Secretaria-Geral da Presidência. As trocas configuram um revés para o núcleo militar do governo, pois Ramos, que liderava a Casa Civil e tinha poder sobre os outros ministros, vai para um cargo meramente protocolar.