Líder do Congresso brasileiro diz que Bolsonaro é um "cobarde" e culpa-o pelas 200 mil mortes por Covid-19 no país

Numa clara demonstração do alto nível de desprestígio de Jair Bolsonaro e da rutura entre as instituições brasileiras, o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, chamou este sábado "cobarde" ao presidente da República. Maia fez a forte declaração pelo menos duas vezes, primeiro nas redes sociais e, depois, ao vivo, em entrevista à TV Bandeirantes.

"Bolsonaro é um cobarde. Quem nomeia ministros é o presidente da República e só ele pode demiti-los. Se um ministro comete erros graves e não é demitido, o culpado é quem o nomeou e não o demite. E quando Bolsonaro culpa terceiros pelos erros do seu governo, isso é uma cobardia. Quem ocupa o cargo de presidente tem de ter responsabilidade, culpar os outros é coisa de cobarde", atirou Rodrigo Maia numa curta declaração ao vivo ao apresentador José Luiz Datena, da Band, sábado à tarde, deixando de lado o seu tom geralmente moderado e conciliador, aludindo a uma reportagem da edição deste fim de semana da revista Veja.

A publicação revela detalhes de críticas furiosas de Jair Bolsonaro ao seu ministro da Saúde, o general Eduardo Pazuello, que o presidente culpa pela sua crescente perda de popularidade. Bolsonaro gritou na última reunião de ministros que a pandemia de coronavírus fez a sua popularidade crescer aos maiores níveis de sempre, por ter concedido um auxílio emergencial de cerca de 100 euros mensais a mais de 50 milhões de pessoas, mas que as sucessivas trapalhadas de Pazuello em relação à vacinação contra a Covid-19 fez essa popularidade cair ainda mais vertiginosamente, pois o ministro até agora não tem uma única vacina disponível, não apresentou um cronograma confiável de imunização e, ainda por cima, criou crises desnecessárias com os fabricantes de vacinas devido à sua maneira de ser ríspida.

Bolsonaro, que sempre minimizou a gravidade do coronavírus e tem feito campanha sistemática contra as vacinas, na verdade está a tentar arranjar um bode expiatório, como sempre faz. No Twitter, Rodrigo Maia foi mais uma vez direto e contundente ao escrever, este sábado também: "Bolsonaro, 200 mil mortos no Brasil pelo coronavírus. Você tem culpa".