Líder do Daesh morto em operação dos EUA no norte da Síria

O líder do Daesh morreu na madrugada desta quinta-feira durante um raide de tropas especiais dos EUA no norte da Síria. Quando o cerco se fechava sobre a casa onde estava refugiado, Abu Ibrahim al-Hashemi al-Quraishi fez detonar uma poderosa bomba que o matou a ele e a vários membros da família, entre os quais mulheres e crianças. Fontes sírias falam de um total de 13 mortos.









O ataque foi realizado em Atme, junto da fronteira turca, localidade cerca de 15 km a norte do local onde em 2019 outro ataque norte-americano levou à morte do primeiro líder do Daesh, Abu Bakr al-Baghdadi. Também ele se fez explodir para evitar ser capturado.

A violência da explosão que matou al-Quarishi foi de tal ordem que pedaços de corpos foram projetados para fora da casa e caíram a muitos metros de distância.









Leia também Seis crianças entre os 13 mortos em operação antiterrorista dos EUA Os residentes de Atme foram acordados por helicópteros às 3h da manhã. Uma voz disse em árabe aos residentes que tinham 15 minutos para sair. Passado esse tempo, começou o ataque, com disparos e explosões. A operação durou mais de duas horas e terminou quando o líder do Daesh se fez explodir.

O dono da casa afirma que alugou a propriedade, há 11 meses, a um homem com identificação síria que se fazia acompanhar de uma mulher, três filhos pequenos e uma irmã que vivia no segundo piso da casa. Os vizinhos dizem que só viam ocasionalmente a mulher no mercado e ignoravam que o homem fosse o líder do Daesh.