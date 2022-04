Líder do Hezbollah diz que Irão pode retaliar contra ataques israelitas

O líder da organização fundamentalista islâmica libanesa Hezbollah advertiu esta sexta-feira de que se Israel continuar a atacar a presença iraniana na região, Teerão poderá eventualmente retaliar com ataques a Israel.

O aviso de Sayyed Hassan Nasrallah foi feito durante uma cerimónia em Beirute para assinalar o "Quds Day" ou Dia de Jerusalém, uma tradicional manifestação de apoio aos palestinianos, em que participaram centenas de apoiantes do Hezbollah e responsáveis de grupos palestinianos aliados.

Israel realizou, ao longo dos anos, centenas de ataques a alvos na Síria -- onde o Irão, como o Hezbollah, apoia as forças do Presidente, Bashar al-Assad -, mas raramente reconhece ou fala sobre tais operações. Admitiu, contudo, ter atacado bases de milícias aliadas do Irão, como o Hezbollah, na Síria, afirmando que os seus ataques visaram a infiltração iraniana na vizinha Síria.