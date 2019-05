Líder do partido Brexit atingido pela 'moda' de despejar batidos em cima de políticos

O líder do partido do Brexit, Nigel Farage, foi atingido, esta segunda-feira, por um batido no centro da cidade de Newcastle, no Reino Unido.



Durante as eleições europeias vários políticos dos partidos da direita e de extrema-direita têm sido vítimas de ataques com batidos. Segundo o The Guardian, Nigel Farage foi o último candidato a favor do Brexit a ser atingido em praça pública.



O suspeito do ataque foi identificado como Paul Crowther, de 32 anos, que não perdeu a oportunidade de atirar o seu batido de banana e caramelo para cima do líder do partido do Brexit.



Nigel Farage foi rapidamente afastado do local e protestou com a sua segurança por ter permitido a aproximação do agressor, numa altura em que um ataque destes era mais do que provável. O homem acabou por ser detido pelas autoridades.



Nigel Farage já reagiu ao incidente nas redes sociais e mostrou-se bastante descontente com o rumo da campanha, ao criticar os apoiantes da permanência britânica na União Europeia.



"Infelizmente, alguns dos apoiantes da permanência na UE estão cada vez mais radicais, sendo assim impossível desenvolver uma campanha dentro da normalidade. Para que a democracia civilizada funcione é necessário o consentimento dos vencidos. São os políticos que não aceitaram o resultado do referendo que nos levaram a esta situação".





Sadly some remainers have become radicalised, to the extent that normal campaigning is becoming impossible.



For a civilised democracy to work you need the losers consent, politicians not accepting the referendum result have led us to this. — Nigel Farage (@Nigel_Farage) May 20, 2019





Recorde-se que, na sexta-feira passada, um restaurante McDonald's em Edimburgo, na Escócia, suspendeu temporariamente - a pedido da polícia - a venda de gelados e batidos para evitar que Nigel Farage fosse visado num comício que decorria a algumas centenas de metros de distância do estabelecimento.





The McDonald's next to the Farage demo. Someone clearly got wind. pic.twitter.com/kHETQ66TOq — Scott Macdonald (@scott_eff) May 17, 2019





Nas últimas semanas, despejar batidos em cima de políticos conservadores tem se tornado uma constante no Reino Unido. O principal visado tem sido Stephen Yaxley-Lennon, mais conhecido por Tommy Robinson.



Tudo começou quando Robinson, principal conselheiro do líder do partido independentista britânico de extrema-direita, UKIP, recebeu o primeiro 'banho' de batido numa arruada na região de Bury, em Manchester, Inglaterra, com o agressor a fugir do local.

No dia seguinte, num outro evento em Warrington, Inglaterra, o político foi novamente atacado com o líquido por um jovem de origem muçulmana, com o qual tentava conversar depois de este o ter confrontado por duas vezes de forma muito agressiva. Desta vez o candidato reagiu também com violência, tentando atingir o suspeito com um soco.