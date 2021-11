Líder do Partido Popular espanhol em missa por Francisco Franco

O líder do Partido Popular espanhol (PP), Pablo Casado, assistiu no fim de semana - alegadamente sem saber - a uma missa em memória do falecido ditador Francisco Franco em Granada. O caso provocou uma tempestade política em Espanha, com o PSOE, o Unidas Podemos e outros partidos a exigirem explicações do líder do partido conservador.









O caso veio a público após um jovem publicar nas redes sociais uma foto com Casado no exterior da Catedral de Granada, onde no sábado foi celebrada uma missa para assinalar os 46 anos da morte do ditador. Casado confirmou que assistiu à missa com a mulher e os filhos, mas garante que não sabia que a celebração era em memória de Franco. “Foi uma missa normal, só soubemos no dia seguinte”, afirmou o líder do PP. A Fundação Franco, que organizou a celebração, disse não ter convidado Casado, mas agradeceu a sua presença.

A justificação não convenceu os partidos de esquerda. Héctor Gómez, porta-voz da bancada socialista no Parlamento, considerou a presença de Casado na missa como “uma agressão” e “uma irresponsabilidade absoluta” e instou o líder popular a explicar publicamente “se apoia a ditadura”. Já Pablo Echenique, do Unidas Podemos, criticou a “coincidência”: “Sim, pode ter sido azar. No dia 20 de novembro celebraram-se dez missas por Franco em toda a Espanha e o país tem 23 mil igrejas... a possibilidade de assistir a uma dessas missas é de 0,05%”, ironizou.